Экономика

Шарип Шарипов посетил СПоК «Союз» Карабудахкентского района

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Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов посетил Карабудахкентский район с целью ознакомления с ходом реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. В частности, Шарип Шарипов совместно с начальником УСХ Карабудахкентского района Шахабутдином Мусафаевым посетили СПоК «Союз». Здесь построено хранилище площадью около полутора тысяч квадратных метров, где размещено восемь холодильных установок современного образца. По словам Шарипа Шарипова, фундаментальным направлением региональной аграрной политики является создание инфраструктуры агропродовольственного рынка и в частности строительства плодоовощных хранилищ.

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