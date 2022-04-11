Шарип Шарипов посетил Кизлярский район

Посевную кампанию овощных культур и выполнение мелиоративных мероприятий в Кизлярском районе оценил в рамках рабочей поездки Шарип Шарипов. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД отметил, что за последние пять лет в республике культуротехнические работы выполнены на площади более тринадцати тысяч гектаров, в том числе благодаря мерам государственной поддержки в проведении культуротехнических работ.

В программе развития мелиоративного комплекса принял участие глава КФХ «М.М.Сулейманов» Магад Сулейманов. В этом году фермер планирует разместить овощи на территории площадью тридцать пять гектар. Шарип Шарипов посетил данное КФХ и сказал о том, что Кизлярский район традиционно выступает одним из передовых в республике районов по выращиванию овощей открытого грунта.

Кроме того, замминистра отметил, что перед Дагестаном стоит задача нарастить производство овощей, и благодаря таким опытным хозяйственникам, как Сулейманов, эта задача будет решена.