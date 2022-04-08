Шарип Шарипов оценил строительство молокоперерабатывающего предприятия в Кизлярском районе

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов ознакомился с ходом строительства молокоперерабатывающего предприятия в Кизлярском районе.

Республика обладает крупной сырьевой базой: в Дагестане ежегодно производится немногим менее миллиона тонн молока. Однако от этого числа перерабатывается около ста десяти тысяч тонн. Потребности региона в молоке и продуктах его переработки покрываются преимущественно за счёт завоза из других регионов страны. В связи с этим руководство республики поручило создать в регионе предприятия, перерабатывающие молоко.

По словам Шарипа Шарипова, Дагестан имеет огромный потенциал в сфере животноводства. «Мы можем и должны покрывать не только внутренние потребности республики в молоке и молочных продуктах, но и осуществлять поставки в другие регионы нашей страны, «- заключил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД.