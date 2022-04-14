Шамсигат Насрулаева: «Считаю, что необходимо особое внимание уделить службе занятости республики»

Своим мнением о решении руководства Республики Дагестан направить 500 млн рублей на сохранение уровня занятости, поделилась эксперт, заместитель председателя ОПРД, директор лицея №9 г. Махачкалы, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российский Федерации Насрулаева Шамсигат Алимирзаевна.

«В условиях безработицы, вызванной санкционными мерами, большое значение имеют меры, принятые антикризисным штабом Республики Дагестан, возглавляемым Главой РД Сергеем Меликовым. Среди них выделение денежных средств, направленных на сохранение уровня занятости; трудоустройство сотрудников временно приостановивших работу предприятий; получение предприятиями субсидии за трудоустройство молодёжи; расширение программ бесплатного переобучения граждан.

Считаю, что необходимо особое внимание уделить службе занятости республики, которая занимается учётом безработных и активно предлагает различные формы занятости, в том числе дистанционное трудоустройство, свободный рабочий график и т.п., что даёт возможность сократить количество безработных в республике», — констатирует ученый-педагог Шамсигат Алимирзаевна.

Плюс к этому программа предоставления социальных займов, что дает возможность трудоустроить многих людей. То есть они получают начальный капитал для развития предпринимательства, для развития своих проектов, программ, и это тоже позволяет стабилизировать ситуацию с безработицей.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»