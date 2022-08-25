Политика

Шамиля Дабишева избрали главой Левашинского района на сессии районного Собрания депутатов

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На повестке дня значился вопрос избрания главы Левашинского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам проведенного конкурса.

В работе сессии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев, начальник отдела Управления Главы РД по внутренней политике и местному самоуправлению Амир Магомедов, депутат Народного Собрания РД Мухтар Халалмагомедов, консультант отдела Правового управления Главы РД Муса кызы Сафарова, представители федеральных и республиканских структур в Левашинском района, представители общественных организаций, главы сельских поселений.
Депутаты районного единогласно поддержали кандидатуру действующего главы муниципального района Дабишева Шамиля Магомедовича.

Дабишев поблагодарил депутатов за оказанное доверие и обещал и дальше приложить все усилия для дальнейшего развития района во всех отраслях.

Руслан Алиев и Амир Магомедов отметили высокие показатели района в плане социально-экономического развития, выразили благодарность Шамилю Дабишеву от руководства республики Дагестан, пожелали дальнейших успехов на благо жителей муниципалитета.

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