Шамиль Омаров прокомментировал предстоящее выступление Главы Дагестана

31 марта на сессии Народного Собрания РД Глава Дагестана Сергей Меликов планирует выступить с отчетом о результатах деятельности Правительства Дагестана за 2021 год. Своими мыслями о предстоящем событии поделился депутат Народного Собрания РД Шамиль Омаров. По мнению парламентария, отчет руководителя региона не будет состоять исключительно из достижений и успехов республики, так как прошедший год был нелегким. Связано это с влиянием ограничений по коронавирусной инфекции на различные сферы экономики. Омаров считает, что у Дагестана есть и хорошие показатели по ряду направлений. «Депутатский корпус республики ожидает от главы детального анализа социально-экономической обстановки в регионе за ушедший год и перспективного видения качественного развития всех сфер жизни Дагестана», – отмечает он. Помимо этого, Омаров подчеркнул важность стоящих первостепенных задач на ближайшее будущее. «Именно конструктивное и эффективное взаимодействие исполнительной и законодательной власти является залогом успешного развития региона», – сказал депутат.

Источник: Мирмол