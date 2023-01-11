Шамиль Насрулаев из Гумбетовского района посмертно награждён орденом Мужества

Майор СОБР «Ястреб – Каспий» Управления Росгвардии РФ по РД, уроженец села Мехельта Гумбетовского района Шамиль Насрулаев посмертно награждён орденом Мужества. Воин из Гумбета посвятил жизнь служению Родине, принял участие в антитеррористических спецоперациях в СКФО и на Украине.

Насрулаев – активный участник событий августа-сентября 1999 года, был среди тех, кто дал отпор международным террористам, вторгшимся в Дагестан. Когда началась СВО на Украине, Насрулаев защищал Херсонскую и Запорожскую области. Насрулаев удостоился многих государственных наград. За подвиги, совершенные в СВО на Украине, посмертно награждён орденом Мужества.