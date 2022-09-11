Шамиль Лахиялов претендует на пост президента Футбольной Национальной Лиги

Избирательная комиссия ФНЛ подвела итоги процедуры выдвижения и регистрации кандидатов на пост президента Футбольной Национальной Лиги.

По ее итогам зарегистрированы два кандидата: исполнительный директор ФНЛ Наиль Измайлов, выдвинутый четырнадцатью клубами ФНЛ, и президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов, выдвинутый одним клубом лиги.

Выборы президента ФНЛ состоятся на заседании Общего собрания клубов лиги 4 октября 2022 года.

«Это не сиюминутное решение, а осознанный выбор. На протяжении последних семи лет я смотрю футбол другими глазами – не как футболист, а как менеджер, и многое, конечно, меня не устраивает. Я часто обращался к руководству ФНЛ, а в прошлом в ПФЛ с новыми предложениями, но, к сожалению, они оставались без ответа.

Я разговаривал со многими руководителями клубов, и многие высказывали свои недовольства некоторыми вопросами. Все хотят перемен, но никто не готов начать изменения, поэтому я принял решение начать с себя, и, если заручусь поддержкой клубов, готов многое изменить.

До 4 октября еще есть время, мы проведем консультации со специалистами, руководителями и представим свою программу развития ФНЛ», — сказал Лахиялов.