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Шамиль Кутбудинов удостоился медали «За боевые отличия»

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Участник СВО на Украине, уроженец села Кунзах Гумбетовского района Кутбудинов Шамиль Саидович был награжден медалью «За боевые отличия» Минобороны России. Защитник Родины проявил мужество, волевые качества и инициативность при выполнении задания.

Шамиль Кутбудинов обеспечивает боеприпасами, топливом, питанием, медикаментами участников СВО в Херсонской области. Принял участие в операции по освобождению Мариуполя. Участник СВО с февраля 2022 года. В Вооружённых Силах России служит с 2021 года.

Глава муниципалитета Галип Галипов поздравил Шамиля Кутбудинова с получением медали «За боевые отличия» и пожелал успехов, скорейшего возвращения с СВО с победой.

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