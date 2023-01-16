Шамиль Кутбудинов удостоился медали «За боевые отличия»

Участник СВО на Украине, уроженец села Кунзах Гумбетовского района Кутбудинов Шамиль Саидович был награжден медалью «За боевые отличия» Минобороны России. Защитник Родины проявил мужество, волевые качества и инициативность при выполнении задания.

Шамиль Кутбудинов обеспечивает боеприпасами, топливом, питанием, медикаментами участников СВО в Херсонской области. Принял участие в операции по освобождению Мариуполя. Участник СВО с февраля 2022 года. В Вооружённых Силах России служит с 2021 года.

Глава муниципалитета Галип Галипов поздравил Шамиля Кутбудинова с получением медали «За боевые отличия» и пожелал успехов, скорейшего возвращения с СВО с победой.