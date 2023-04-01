Шамиль из рода Гусаевых

В переселенческом селе Чинар Дербентского района уже 70 лет живут одной дружной семьёй даргинцы, табасаранцы, агульцы, азербайджанцы и лезгины. Село находится в Дербентском районе. Родом из Чинара представители разных национальностей, добившиеся успеха и признания в республике и за её пределами. Это: генерал-полковник, Герой России, табасаранец Рустам Мурадов; певица, Народная артистка Дагестана, даргинка Цибац Алишихова; педагог, Заслуженный учитель Дагестана, агулка Умижат Гусаева; педагог, Заслуженный учитель Дагестана, азербайджанка Римма Касимова; Заслуженный врач Дагестана, лезгин Бахтияр Мустафаев. В зоне СВО России на Украине тоже немало чинарцев всех национальностей. Про одного из них и пойдёт речь. Это Шамиль Гусаев.

Гусаев Шамиль Шихгасанович родился 1 февраля 1989 года в селе Чинар Дербентского района. Отец родом из села Цирхе Агульского района, а мать из с. Анклух Агульского района. В начальных классах учился в Цирхинской начальной школе. В дальнейшем учился в Чинарской СОШ №1. В школе показал себя разносторонним мальчиком. Особенно любил географию. Окончил школу на «отлично».

В армии служил в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в Алтайском крае в 2007-2009 гг. (ЗАТО Сибирский). Был командиром отделения 2-го гвардейского полка 35-й Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии. Уволился в запас в звании младшего сержанта.

В 2012 году совершил паломничество в Мекку, выиграв путевку в хадж через жеребьёвку (путёвки были предоставлены фондом Сулеймана Керимова).

Является мастером-строителем по внутренней отделке дома. Из-за высокой безработицы в Дагестане часто выезжал за пределы республики в поисках работы. Работал в Краснодарском крае (Сочи и Анапа) и в Москве.

Будучи в Москве, неоднократно снимался в эпизодах в сериалах: Родина (2015), Двойная жизнь (2018), Кухня, Ольга-2 (2017: 19 серия). Также снимался в рекламных роликах. Стоять на съёмочной площадке вместе с Народными артистами России Владимиром Машковым и Сергеем Маковецким, Заслуженными артистами России Андреем Мерзликиным и Викторией Исаковой, известными актёрами Дмитрием Нагиевым и Татьяной Арнтгольц – это дорогого стоит. Но, к сожалению, из-за отсутствия кинематографического образования дальнейшая карьера киноактёра не сложилась.

Женат, есть сын. Жена работает учителем в Чинарской СОШ №1.

Отец, Гусаев Шихгасан, также работает замдиректора по воспитательной работе и учителем изобразительного искусства в средней школе №7 г. Дагестанские Огни. Окончил Избербашское педагогическое училище и Дагестанский педуниверситет. Работал преподавателем рисования в Избербашском педучилище и в Чинарской средней школе №1. Был директором Цирхинской начальной школы. Участник республиканских выставок по живописи.

Среди родственников много известных в Дагестане и за его пределами людей: министр по национальной политике Магомедсалих Гусаев, депутат Народного собрания Тимур Гусаев, зампредседателя ЦИК Багавудин Гусаев и многие другие.

Шамиль Гусаев был призван по мобилизации 28 сентября 2022 года. Военное обучение проходил в станице Калиновская Чеченской Республики. 11 октября убыл для прохождения службы в ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики) в связи со специальной операцией России на Украине в составе 1-й роты батальона военной полиции. Сейчас служит стрелком в звании сержант в городе Бердянске Запорожской области. Зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим. За хорошую службу Гусаев получил внеочередной отпуск и 1 февраля приехал домой, в село Чинар. По случаю приезда военнослужащего собралось очень много людей: родные, близкие, соседи, односельчане. Шамилю было очень приятно видеть так много людей в его родительском доме, которые пришли поприветствовать военнослужащего. Побыв дома неделю, Шамиль Гусаев отбыл в свою часть для продолжения службы.

Сулейман Магомедов