Боец из села Игали Гумбетовского района Шамиль Исмаилов досрочно представлен к званию младшего лейтенанта и назначен командиром десантно-штурмового взвода морской пехоты.

Кавалер медали «За отвагу» Исмаилов до СВО принимал участие в миротворческой операции в Сирии и награждён медалью «За воинскую доблесть». В боях под Лисичанском получил ранения, лечился в Луганске, Ростове-на-Дону, Астрахани. После лечения снова вернулся в зону СВО.

«Немецкие танки «Леопарды» горят очень хорошо. По ним эффективно работают российская артиллерия, беспилотники «Ланцет», авиация, ПТУРы», – делится Шамиль Исмаилов.