Культура

Шамиль Ибадов обратился к дагестанцам подержать его в финале шоу «Голос.Дети»

Оставить комментарий

В пятницу, 29 апреля, состоится финал девятого сезона музыкального проекта «Голос.Дети» на Первом канале, в котором примет участие уроженец Дербента Шамиль Ибадов.В финале судьбу участников решают зрители.
За каждую песню можно отправить 5 смс (5 голосов). После того, как Дмитрий Нагиев объявит, что линия голосования для Шамиля Ибадова открыта, можно начать отправлять смс.
По итогам голосования участник, набравший больше голосов выйдет в суперфинал, где исполнит следующую песню и можно будет отправить еще 5 смс (5 голосов).
«Прошу поддержать и проголосовать за меня во время финала. Я же обещаю выступить достойно и не подвести вас. Вместе мы обязательно победим», — обратился Шамиль Ибадов.

Также читают:

Тайга Нозаки из Токио самостоятельно выучил лезгин...
В Дагестане пройдет фестиваль «VISIT DAGESTAN 2020...
Сулак вдохновляет художников со всех уголков стран...
В Махачкале открыли памятник Петру I

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.