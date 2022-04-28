Шамиль Ибадов обратился к дагестанцам подержать его в финале шоу «Голос.Дети»

В пятницу, 29 апреля, состоится финал девятого сезона музыкального проекта «Голос.Дети» на Первом канале, в котором примет участие уроженец Дербента Шамиль Ибадов.В финале судьбу участников решают зрители.

За каждую песню можно отправить 5 смс (5 голосов). После того, как Дмитрий Нагиев объявит, что линия голосования для Шамиля Ибадова открыта, можно начать отправлять смс.

По итогам голосования участник, набравший больше голосов выйдет в суперфинал, где исполнит следующую песню и можно будет отправить еще 5 смс (5 голосов).

«Прошу поддержать и проголосовать за меня во время финала. Я же обещаю выступить достойно и не подвести вас. Вместе мы обязательно победим», — обратился Шамиль Ибадов.

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