Шамиль Хадулаев прокомментировал получение гранта Дагестаном в размере 1,2 млрд рублей

Шамиль Хадулаев, председатель Координационного совета некоммерческих объединений Дагестана, выссказался по поводу выделения республике гранта в размере одного миллиарда двухсот миллионов рублей.

Особое внимание он уделил инициативе Владимира Васильева о публичном обсуждении целей и задач, которые могут быть решены за счет этих средств. Он отметил, что данная инициатива свидетельствует о том, что глава субъекта понимает важность конструктивного взаимодействия власти и социума.

Это позволит выявить наиболее острые вопросы и определить направления, куда направить эти финансовые средства. Также Хадулаев отметил, что общественность должна быть ответственна за свои рекомендации, которые должны быть свободны от личной заинтересованности, именно поэтому обсуждения должны носить публичный характер.

Он сказал о том, что к обсуждению необходимо привлекать общественных деятелей, которые работали с пользой для общества.