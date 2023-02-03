Шамиль Баймурадов удостоен ордена Георгиевского креста IV степени

Участника СВО из Новолакского района Баймурадова Шамиля удостоили ордена Георгиевского креста IV степени.

Гордимся нашими отважными земляками, которые показывают свои боевой дух и смелость на поле боя.

Такая награда присуждена ему за его героический поступок: при наступлении на Малые Щербаки в Запорожской области, им была обнаружена и уничтожена вражеская пехота и 6-7 БМП с экипажем.

Кроме того, под миномётным огнем противника не убежал и держался до последнего, пока наша артиллерия не начала работать в ответ.