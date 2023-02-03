Герои Z

Шамиль Баймурадов удостоен ордена Георгиевского креста IV степени

Оставить комментарий

Участника СВО из Новолакского района Баймурадова Шамиля удостоили ордена Георгиевского креста IV степени.

Гордимся нашими отважными земляками, которые показывают свои боевой дух и смелость на поле боя.

Такая награда присуждена ему за его героический поступок: при наступлении на Малые Щербаки в Запорожской области, им была обнаружена и уничтожена вражеская пехота и 6-7 БМП с экипажем.

Кроме того, под миномётным огнем противника не убежал и держался до последнего, пока наша артиллерия не начала работать в ответ.

Также читают:

Жители Буйнакского района вносят свой вклад для по...
Дагестанец Исрафил Магомедов удостоен звания Героя...
Вице-Премьер Абдурахман Махмудов встретился с колл...
В 2023 году Дагестан продолжит модернизацию и стро...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *