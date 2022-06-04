Экономика

Шамиль Амаев озвучил основные меры поддержки бизнеса на фоне санкций

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3 июня прошло заседание Трёхсторонней комиссии РД под руководством председателя Правительства РД Мурада Казиева по вопросам регулирования социально-трудовых отношений.

Замминистра экономики РД Шамиль Амаев озвучил основные меры поддержки предпринимательства на фоне введённых санкций:
1. Вводится упрошенное налогообложение от 1 до 5%, а для единого сельхозналога 1%;
2. Предполагается снижение размера оплаты налога крупногабаритных грузовых авто до 43 рублей за лошадиную силу;
3. Издано Распоряжение Правительства РД по отсрочке арендных платежей по госимуществу для малого и среднего бизнеса.

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