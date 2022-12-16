Шамиль Алиев: «Вместе мы непобедимы!»

Сегодня состоялось открытие пункта сбора гуманитарной помощи для семей военнослужащих участников СВО на Украине.

Начальник Отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства Дагестана Шамиль Алиев в этой связи отметил: «Открытие данного пункта пункта сбора гуманитарной помощи для семей наших земляков, мужественно и героически защищающих самое драгоценное — своих близких, родной край, мир, справедливость и свободу Отчизны. Уверен, для дагестанцев это не просто пункт для сдачи помощи, но и возможность внести свой вклад в общее дело.

Место сбора выбрано не случайно – это одновременно и форт-пост, и сердце Махачкалы – соседство Исторического парка «Россия-моя история» и Центральной мечети г. Махачкалы, что делает доступным возможность для многих желающих оказать помощь нашим землякам, придя сюда вместе со своей семьей и примером показать свою поддержку в единении и единодушии посыла добрых дел.

Следует отметить, что инициатива несет большую воспитательную работу для подрастающего поколения и это наш с вами общий вклад в наше будущее. Ведь только вместе мы непобедимы!».