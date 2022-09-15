Шамиль Алиев: «Дагестан – это гордый народ, это сильный народ, это единый народ»

В эти минуты на центральной площади города Махачкалы проходит флешмоб в национальных костюмах, посвященный празднованию Дня единства народов Дагестана. Участниками мероприятия стали делегации со всех муниципальных образований республики, которые нарядились в национальные костюмы своего народа.

Гостей поприветствовал начальник отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства Дагестана Шамиль Алиев: «Уважаемые земляки! Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана! В этот прекрасный день, в эту историческую дату, дагестанцы объединившись показали, что такое единство, и наша многовекавая история говорит о том, что Дагестан – это гордый народ, это сильный народ, это единый народ. Сегодня, находясь здесь, каждый из вас, любя свой край, любя свой народ, показал, насколько мы еще едины. За это спасибо каждому из вас. С уверенностью могу заявить, что когда возникнет необходимость, каждый дагестанец выйдет и покажет свое единство и даст отпор любому врагу. Желаю, чтобы мы собирались только для таких замечательных праздников», – сказал он.