Шахматно-шашечный турнир среди школьников прошел в Агульском районе

Вот и подошёл к концу турнир по интеллектуальным видам спорта — шахматам и шашкам — среди учащихся школ Агульского района. Приехали даже с самых отдалённых сел: Бедюка, Чирага, Фите и др. Например, из Чирага турнир посетили два школьника, один из которых стал призёром, что совсем неплохо при такой большой конкуренции. Для сравнения: из Тпигской школы на турнире участвовало 40 человек.

Таким образом, в этом году шахматно-шашечное соревнование собрало наибольшее количество участников — 98 человек.

Наисильнейшая конкуренция пришлась на шашки среди юношей — 44 учащихся боролись за три призовые места.

Турнир, посвящённый участникам СВО, завершён и мы рады сообщить об его итогах.

Результаты:

Шашки (девочки):

1 место — Ибрагимова Д. (с. Рича);

2 место — Курбанова М. (с. Буркихан);

3 место — Казуева П. (с. Рича).

Шашки (мальчики):

1 место — Байрамов О. (с. Тпиг);

2 место — Мусаев А. (с. Тпиг);

3 место — Маллаев М. (с. Худиг).

Шахматы (девочки):

1 место — Лутова Б. (с. Рича);

2 место — Рамазанова Ф. (с. Тпиг);

3 место — Исаева И. (с. Буркихан);

Шахматы (мальчики):

1 место — Магомедов М. (с. Тпиг);

2 место — Омаров О. (с. Чираг);

3 место — Адамов Р. (с. Яркуг).

Победителям вручены грамоты и денежные призы.

Турнир прошёл при спонсорстве Администрации МО «Агульский район».

Организационное сопровождение турнира осуществил коллектив МКОУ «Буркиханская СОШ».