ШАХМАТНО–ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР ОПРЕДЕЛИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Сегодня, 1 апреля, в МКОУ «Дулдугская СОШ» Агульского района, прошел шахматно-шашечный турнир среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципалитета.

Целью данного мероприятия явилось вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в спортивную жизнь района, популяризация шахмат и шашек среди учащихся.

Организатором проведения шахматно-шашечного турнира выступил отдел социальной политики и муниципальных услуг администрации МО «Агульский район»

В конце спортивного мероприятия состоялось подведение итогов турнира среди учащихся, награждение победителей и призеров грамотами и денежными призами. Детям и сопровождающим в школьной столовой было организовано бесплатное питание.

Для приезжих гостей, спортсменов и жителей села в честь спортивного праздника, директором Культурно-досугового центра села Дулдуг Курбаном Курбановым был организован концерт художественной самодеятельности с приглашением артистов.

Турнир посетили заместитель главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов, начальник МКУ «Отдел образования» МО «Агульский район» Абдулахад Магомедов и другие. Они выступили перед участниками турнира с поздравительным адресом, поблагодарили организаторов и принимающую сторону за хорошую организацию и прием гостей, вручили отличившимся спортсменам грамоты и призы.

Места распределились следующим образом:

Шахматы мальчики:

1. Курбанов Шамиль — Яркугская СОШ

2. Магомедов Саид- Хутхульская СОШ

3. Курбанов Раджаб -Тпигская СОШ

Шахматы девочки:

1. Лутова Барият — Ричинская СОШ

2.Гамзаева Фатимат- Ричинская СОШ

3.Гаджимагомедова Байранкиз -Тпигская СОШ

Шашки девочки:

1. Ибрагимова Диара- Ричинская СОШ

2. Гадисова Айлана- Чирагская СОШ

3. Курбанова Зелеха — Хутхульская СОШ

Шашки мальчики:

1. Байрамов Осман- Тпигская СОШ

2. Раджабов Гасан — Арсугская СОШ

3..Адамов Рахман — Яркугская СОШ

Абдурахман Манафов