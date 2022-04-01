ШАХМАТНО–ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР ОПРЕДЕЛИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Сегодня, 1 апреля, в МКОУ «Дулдугская СОШ» Агульского района, прошел шахматно-шашечный турнир среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципалитета.
Целью данного мероприятия явилось вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в спортивную жизнь района, популяризация шахмат и шашек среди учащихся.
Организатором проведения шахматно-шашечного турнира выступил отдел социальной политики и муниципальных услуг администрации МО «Агульский район»
В конце спортивного мероприятия состоялось подведение итогов турнира среди учащихся, награждение победителей и призеров грамотами и денежными призами. Детям и сопровождающим в школьной столовой было организовано бесплатное питание.
Для приезжих гостей, спортсменов и жителей села в честь спортивного праздника, директором Культурно-досугового центра села Дулдуг Курбаном Курбановым был организован концерт художественной самодеятельности с приглашением артистов.
Турнир посетили заместитель главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов, начальник МКУ «Отдел образования» МО «Агульский район» Абдулахад Магомедов и другие. Они выступили перед участниками турнира с поздравительным адресом, поблагодарили организаторов и принимающую сторону за хорошую организацию и прием гостей, вручили отличившимся спортсменам грамоты и призы.
Места распределились следующим образом:
Шахматы мальчики:
1. Курбанов Шамиль — Яркугская СОШ
2. Магомедов Саид- Хутхульская СОШ
3. Курбанов Раджаб -Тпигская СОШ
Шахматы девочки:
1. Лутова Барият — Ричинская СОШ
2.Гамзаева Фатимат- Ричинская СОШ
3.Гаджимагомедова Байранкиз -Тпигская СОШ
Шашки девочки:
1. Ибрагимова Диара- Ричинская СОШ
2. Гадисова Айлана- Чирагская СОШ
3. Курбанова Зелеха — Хутхульская СОШ
Шашки мальчики:
1. Байрамов Осман- Тпигская СОШ
2. Раджабов Гасан — Арсугская СОШ
3..Адамов Рахман — Яркугская СОШ
Абдурахман Манафов