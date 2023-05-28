Шахмардан Мудуев: считаю, что Магомед Гаджиев совершил предательство

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов резко осудил экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого минюст России накануне признал иностранным агентом.

Ситуацию для «Молодежки» прокомментировал профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев:

— Глава Дагестана – патриотически настроенный человек, и я отношусь к его заявлению с серьезным доверием. Речь идет не просто о нарушении со стороны бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева, — я вообще считаю, что это преступление, предательство и измену Родине. Это непростительные поступки.

Каждый гражданин России, каждый дагестанец, каждый человек, здраво рассуждающий, должен понимать, что такое предательство влияет и на будущие поколения и на текущую ситуацию.

Когда масса дагестанцев проявляют героизм, когда добровольно идут за Родину на смерть, в этой ситуации из-за какого-то европейского паспорта и шкурных интересов совершить такое предательство, такое отношение к дагестанцам – это очень неприглядное и черное дело.

Считаю, что такие ситуации должны оцениваться по всей строгости закона нашей страны.

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