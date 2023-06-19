Шахмардан Мудуев: «России в целом и нашей республике надо в первую очередь мобилизовать и развивать свои ресурсы, достижения, а не надеяться полностью на кого-то извне»

Ведущий научный сотрудник НИИ Управления, экономики, политики и социологии Шахмардан Мудуев отметил необходимость развития собственных ресурсов и достижений для устойчивости экономики.

«Президент отметил на ПМЭФ, что ожидается рост ВВП СВЫШЕ 1%, а может он достигнуть и 2%, что в текущих условиях говорит об устойчивости нашей экономики.

Кроме того, всем стало очевидно, что Россия – это не только торговля нефтегазовым сырьём, технологический потенциал растёт с каждым годом и мы становимся независимее в этом плане. России в целом и нашей республике надо в первую очередь мобилизовать и развивать свои ресурсы, достижения, а не надеяться полностью на кого-то извне. Тогда мы добьемся победы в экономическом плане и на СВО», — считает эксперт.