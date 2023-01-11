Шахмардан Мудуев: полагаю, что исламский банкинг будет способствовать развитию экономики Дагестана, особенно микробизнеса

Профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев прокомментировал ситуацию с пилотной реализацией исламского банкинга в четырех регионах РФ. Он полагает, что в таких республиках, как Татарстан и Дагестан, имеет место своя региональная специфика.

— Еще несколько лет назад эту идею у нас озвучивали некоторые местные финансисты, работавшие на турецком и азербайджанском направлениях. В частности, Абдулла Мусаев даже приглашал сюда своих партнеров из-за рубежа.

Теперь принят закон, и проект будет реализовываться как пилотный. Будем наблюдать, как его осуществление будет адаптировано в условиях банковской системы страны.

Ранее в банковской системе Дагестана имелись некоторые проблемы. По количеству банков мы едва ли не догнали Швейцарию, став этаким финансовым центром. Но все это происходило на фоне того, что некоторые банки обманывали клиентов, клиенты – обманывали банки, а банки – еще и Центробанк.

В итоге предприниматели и другие граждане стали испытывать трудности с доступом к финансам. К примеру, даже потребительский кредит в объеме 300 тысяч рублей жители республики могут получить только по решению головных банков. Почему? Потому что доверие ослабевает на фоне того, что происходило.

А приживется ли новый проект в этой ситуации? Я не знаю, как некоторые детали будут регулироваться в реализации исламского банкинга. Припоминаю сейчас практику беспроцентных госбанковских кредитов в советский период.

Происходило тогда следующее: сельхозпроизводитель получал кредит, совершал оборот, выпускали запланированную продукцию и реализовывали ее. Поступившую сумму снимали со счета без процентных добавок.

А как будет работать исламский банкинг конкретно в Дагестане – посмотрим. Насколько я знаю, к примеру, в Татарстане подвижки на этом направлении осуществлялись еще до принятия нового законопроекта. Там и ресурсы масштабные: машиностроение, авиастроение, нефть, газ…

А в Дагестане… В моем понимании пилотный проект будет способствовать развитию экономики республики, особенно предприятий даже не малого, а микробизнеса. Я приветствую это начинание – и будем надеяться на отдачу.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. В нем будут участвовать Дагестан, Чечня, а также Башкирия и Татарстан. Эксперимент начнется 1 февраля 2023 года и продлится два года.

Услуги будут предоставлять некредитные финансовые организации, которые будут внесены в реестр Банка России.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности, а также финансирование определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и табака. Банки же получают прибыль с инвестиций. Распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

«Данная система – большое подспорье для наших граждан. Через исламский банкинг мы можем помочь людям получать средства, которые потом они будут вкладывать в улучшение жилищных условий, повышение благосостояния, в развитие бизнеса. Это еще одна дополнительная мера поддержки в том числе развития предпринимательства», – прокомментировал проект глава республики Сергей Меликов.

Источник: https://md-gazeta.ru/oficialno/120709