Шахмардан Мудуев: «Партнерство с Азербайджаном? Нужны паромы и больше авиарейсов»

Профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев полагает, что активизации торговых связей может поспособствовать открытие паромного сообщения между Дагестаном и Азербайджаном.

— Интенсификация торгово-транспортных потоков так велика (вы сами может увидеть на дагестанских трассах обилие крупных грузовиков), что часть нагрузки на сухопутные пограничные переходы могло бы снять паромное сообщение.

У соседей есть опыт эксплуатации такого вида транспорта, он очень удобен: грузы не нужно перемещать с фур на судно – грузовики, не разгружаясь, заезжают на борт, далее морем следуют к порту прибытия и уже оттуда продолжают движение в пункт назначения.

Понятно, что сейчас Азербайджан и далее Иран (и в целом, так сказать, «Восток») занимают значительное место в торговых связях Российской Федерации. И Дагестан находится именно на пути этого международного транспортного коридора.

Визит к соседям может быть и способом изучения их опыта на некоторых направлениях. В свое время по поручению тогдашнего председателя Госсовета Магомедали Магомедова я был включен в правительственную делегацию: мы отправились в Азербайджан для ознакомления с их практикой земельной реформы.

Ее результаты впечатляли: наш южный сосед вышел на продовольственное самообеспечение, снабжая своих потребителей зерном (в полном объеме), плодоовощной продукцией и др. Мы тогда, вернувшись, подготовили обширную справку о том, как это было сделано, какие приемы южан могут быть заимствованы в здешней экономике.

А вот азербайджанский рынок баранины, на мой взгляд, мог бы быть интересен для дагестанского животноводства.

Еще одна сфера сотрудничества – это, конечно, туризм. И яркая столица Азербайджана, и множество тамошних санаториев и пансионатов (их построили как на побережье, так и в горном кластере) могут привлечь наших отдыхающих, а красоты нашей республики – гостей с юга.

Этим летом Дагестан с восторгом открыли для многие российские туристы, считаю, что это направление может заинтересовать азербайджанских инвесторов.

Профессор Мудуев также предлагает интенсифицировать авиасообщение между аэропортом «Уйташ» и столицей Азербайджана: час полета на лайнере может быть очень привлекательным для поездок как по бизнес-целям, так и по туристическим.

Кроме того, он сторонник открытия новых пунктов пропуска с облегченным режимом пересечения для местных жителей в приграничных районах северного Азербайджана и южного Дагестана — в том числе и в целях активизации локальной торговли.

Источник: Молодежь Дагестана