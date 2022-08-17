Шахмардан Мудуев отметил необходимость проведения конференций в сфере АПК

Доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ управления, экономики, политики и социологии, член Общественного совета Минэкономразвития РД Шахмардан Мудуев о значимости проведения конференции:

«Несмотря на экономические сложности в стране, мы явно видим, как меняется производство, как оно технически оснащается, как меняется растениеводство и животноводство. Сегодня мы имеем очень хорошие заделы. Наша республика — единственный субъект, который реализует программу социально-экономического развития горных территорий. Очень много людей стали заниматься производством в рамках этой программы. Мы должны эффективно и рационально использовать то, что имеем: и земельные ресурсы, и водные, и человеческие. Надо себя обеспечивать соответствующим продовольственным потенциалом. Эти и многие другие вопросы звучали сегодня на конференции. Цели поставлены, пути их достижения определены. Это главный результат».