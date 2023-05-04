Шахмардан Мудуев: «Особое внимание Правительства РФ к стенду Дагестана положительно скажется на экономике региона»

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил дагестанский стенд на Кавказской инвестиционной выставке, а также провел личную встречу с Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Событие прокомментировал ведущий научный сотрудник НИИ Управления, экономики, политики и социологии Шахмардан Мудуев. По мнению Шахмардана Мудуева, всё это должно благотворно сказаться на инвестиционном климате республике. Особенно это важно при реализации проектов в прорывных направлениях, разработанных в рамках экономической модели развития республики. Михаила Мишустина ознакомили с проектами транспортно-логистического и плодоовощного кластеров, реализацией стратегического проекта «Город обувщиков» и другими.

Источник: Мирмол