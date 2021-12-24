Шахмардан Мудуев: «Дагестанцы способны частично решить вопрос нехватки рабочих рук в стране»

В ходе прямого эфира Президент России Владимир Путин назвал проблемы в демографии причиной нехватки рабочих рук в стране. По мнению Главы государства, население страны в 146 млн человек недостаточным «для такой огромной территории».

Профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев высказал свое мнение по этому поводу: «Положение действительно непростое, еще такие специалисты по вопросам демографии, как Анатолий Вишневский и Жанна Занчковская, говорили, что для такой страны, как Россия, необходимо население примерно в 500 миллионов человек – с учетом территории, инфраструктуры и других моментов.

Другое дело, что в стране по-прежнему имеются регионы, в которых рождаемость все еще опережает смертность. Это, в частности, Дагестан, Чечня и Ингушетия. И они могут внести лепту в решение проблемы «рабочих рук».

Для дагестанцев это в целом привычно. Думаю, об отходниках позапрошлого века, которые отправлялись на заработки в Азербайджан, Грузию, Поволжье, слышали многие. Одни оставались там навсегда, другие чередовали сезонные работы в сельском хозяйстве на родине и выезды за пределы края.

И позднее, в советский период, дагестанцы продолжали переезжать в поисках работы – в Москву, на берега Невы, в те же соседние Ставропольский край и Калмыкию.

Трудовой контингент разный: это и квалифицированные специалисты с высшим образованием – к примеру, медики, и охранники, мебельщики и т. д. Знаете, я совсем не сторонник того, чтобы все стремились к диплому. Человек может быть не очень предрасположен к книгам, учебниками, зато иметь тягу к физическому труду, к животноводству и др.

Нередко говорят о наших молодых хулиганах, но ведь они, будучи очень шумными и известными своими дикими выходками, не составляют какого-то серьезного процента в рядах наших ребят. Преобладают другие – готовые спокойно учиться, работать, их в этом смысле не видно, но потребность в рабочих руках они частично покрывают.

Дагестан – трудоизбыточный регион с высокой рождаемостью, так что такая востребованность наших земляков выгодна и республике».