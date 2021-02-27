100-летие ДАССР, Политика

Шахмардан Мадуев прокомментировал проведение Дней Дагестана в Совфеде

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Научный сотрудник НИИ Управления экономики, социологии и политики, профессор Даггосуниверситета народного хозяйства Шахмардан Мадуев уверен, что 3-дневный период Дагестана в Совфеде РФ может дать положительную динамику для развития Дагестана и представления его в перспективе в качестве конкурентоспособного бренда на уровне не только страны, но и мира.

По его мнению, грамотная подача потенциала республики позволит привлечь инвестиции. При этом профессор подчёркивает, что даже в случае помощи из Федерального Центра именно дагестанцам предстоит приложить усилия, чтобы развить родной край.

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