Шахмардан Мадуев прокомментировал проведение Дней Дагестана в Совфеде

Научный сотрудник НИИ Управления экономики, социологии и политики, профессор Даггосуниверситета народного хозяйства Шахмардан Мадуев уверен, что 3-дневный период Дагестана в Совфеде РФ может дать положительную динамику для развития Дагестана и представления его в перспективе в качестве конкурентоспособного бренда на уровне не только страны, но и мира.

По его мнению, грамотная подача потенциала республики позволит привлечь инвестиции. При этом профессор подчёркивает, что даже в случае помощи из Федерального Центра именно дагестанцам предстоит приложить усилия, чтобы развить родной край.