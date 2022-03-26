Шахбан Омарасхабов: Школьники узнают новых героев в лицо

Минмолодежи РД, патриотическое движение «Бессмертный полк» РД, военный комиссариат и ДОСААФ провели ряд встреч со школьниками Кизляра, где рассказали о героических подвигах дагестанцев сегодня на передовой. В рамках встречи молодому поколению рассказывается о героическом подвиге Шахбана Омарасхабова — танкиста, что пал смертью храбрых, приняв огонь на себя для спасения товарищей. Руководитель движения «Бессмертный полк» Эльдар Кадиев отметил, что мы несём ответственность за сохранение мира в чистоте, помня о 27 миллионах жизней наших предков, отданных за искоренение фашизма на планете.

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