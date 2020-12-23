Шаг к триумфу хореографического ансамбля «Агулочка»

6 декабря в Краснодаре прошёл IV Международный онлайн-конкурс «Полифония сердец. Шаг к триумфу». В конкурсе приняли участие детские, юношеские, взрослые творческие коллективы, ансамбли, малые формы и индивидуальные исполнители.

Агульские конкурсанты, воспитанницы Детской школы искусств района, выступили в номинации «Национальный танец». В каждой номинации участники исполнили по одному номеру. В неординарных условиях дистанционного обучения, девочки из Агульского района смогли принять участие в этом конкурсе.

В номинации «Национальный танец» хореографический ансамбль «Агулочка» Детской школы искусств стал лауреатом 2 степени в Международном онлайн-конкурсе «Полифония сердец. Шаг к триумфу».

Директор школы искусств Магият Курбанова отметила, что это не первая награда воспитанниц. Ежегодно они участвуют во всех республиканских конкурсах и фестивалях, в которых часто занимают призовые места. Она выразила надежду, что их воспитанницы и впредь не подведут, и выразила слова благодарности всему коллективу школы за их усердный труд.

Мы поздравляем ансамбль «Агулочка» и хореографов Эльвиру Абасову, Диану Шабанову, Маиду Юсуфову и завуча ДШИ Розу Рамазанову за столь заметный успех в Международном онлайн-конкуре «Полифония сердец. Шаг к триумфу».

Хотим поблагодарить педагогов, учащихся за их работу, а также родителей, которые заинтересованы в творческом развитии своих детей. Желаем всем дальнейших успехов и не останавливаться на достигнутом!

Батитай Габибулаева