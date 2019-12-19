Образование

Шабан Мазанаев: «Грант необходимо направить на образование и науку»

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В республике идет обсуждение, куда направить средства гранта, полученного из федерального бюджета. Декан филологического факультета ДГУ, профессор Шабан Мазанаев считает, что сумму следует направить на развитие образования и науки.

По словам доктора филологических наук, вложения в эту сферу не сразу проявляются, однако она нуждается в поддержке, начиная с детских садов, заканчивая университетом.

Мазанаев отметил, что средства также можно направить  на создание Научно-образовательного центра на базе ДГУ.

Напомним, Дагестан получил из бюджета страны грант в размере 1,2 млрд руб.

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