Шабан Мазанаев: «Грант необходимо направить на образование и науку»

В республике идет обсуждение, куда направить средства гранта, полученного из федерального бюджета. Декан филологического факультета ДГУ, профессор Шабан Мазанаев считает, что сумму следует направить на развитие образования и науки.

По словам доктора филологических наук, вложения в эту сферу не сразу проявляются, однако она нуждается в поддержке, начиная с детских садов, заканчивая университетом.

Мазанаев отметил, что средства также можно направить на создание Научно-образовательного центра на базе ДГУ.

Напомним, Дагестан получил из бюджета страны грант в размере 1,2 млрд руб.