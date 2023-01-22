Сформирован график перерывов электроснабжения части потребителей Махачкалы на 22 января

Перерывы электроснабжения будут осуществляться в следующем порядке:

— с 12:30 до 14:30 мск: пр. Акушинского (с 13 по 19 линии), микрорайоны Тепличный, Вагонник, Локомотив, Авангард, Садовод;

— с 14:30 до 16:30 мск: улицы Северо-Осетинская, Багомадова, Солдатская, Мирзоева, 1,2,3 Магистральные, Луначарского, Тагиева, Пржевальского, М. Далгата;

— с 16.30 по 18.30 мск: район старой автостанции, улицы Чаринова, Пархоменко, Орджоникидзе, М. Гаджиева, Журавлева, Атаева;

— с 18.30 по 20.30 мск: ул. Бабушкина, Рахматулаева, Маяковская, Фрунзе, Матросова, г. Омарова, Эмина, Дежнева, Цимлянская, Загородная, Промышленная, невского, Кадиева, Лизы Чайкиной, Керимова, Свердлова, Чапаева;

— с 20.30 по 22.30 мск: п. Семендер;

— с 22:30 до 01:30 мск: микрорайоны Тепличный (частично), Дачи, Учхоз, Вагонник, Юбилейный, КОР, Влага, Дружба, Дачный, Ракета, Портовик.

Одновременно под ограничения электроснабжения попадает не более 5 тысяч человек. Обращаем внимание потребителей, что в опубликованном графике могут быть незначительные изменения.

На территории Дагестана сохраняются неблагоприятные погодные условия — порывистый ветер до 25 м/с. Он также может спровоцировать временные нарушения электроснабжения. Оперативно-выездные бригады филиала «Дагэнерго» готовы к устранению возможных последствий непогоды и восстановлению подачи электроэнергии.

Источник: https://t.me/rossetisk/1811