Северо-Кавказский туристический форум «Открытый Дагестан 2022» прошёл в Махачкале в первый день октября

Северо-Кавказский туристический форум «Открытый Дагестан 2022» состоялся 1 октября в Махачкале. Здесь приняли участие представители туриндустрии регионов СКФО, заинтересованных во взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма. В работе форума принял участие министр по туризму и НХП РД Эмин Мерданов. Он выразил надежду на то, что в рамках форума будут предложены пути решения актуальных проблем, а выработанные рекомендации по устойчивому развитию туризма в Дагестане и во всём Северо-Кавказском регионе будут реализованы на практике. Основные мероприятия форума проходили на площади им. Ленина города Махачкалы. Здесь регионы СКФО и муниципалитеты Дагестана представили свои экспозиции.