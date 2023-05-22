Северо-Кавказский конный фестиваль «Плато Роччоб – крепость имама Шамиля» объединил людей из разных уголков СКФО

Любители скачек и национальных видов спорта из разных уголков СКФО собрались 20 мая 2023 года на ежегодном Северо-Кавказском конном фестивале «Плато Роччоб – крепость имама Шамиля».

Мероприятие было посвящено поддержке курса Президента России Владимира Путина, спецоперации на Украине и 78-летию Великой Победы.

Приветствуя участников и почетных гостей фестиваля, глава Гумбетовского района Галип Галипов отметил, что в единстве – сила Дагестана и всей России.

«Северо-Кавказский конный фестиваль «Плато Роччоб – крепость имама Шамиля» стал ежегодным праздником духа, дагестанской удали, джигитовки, наших лучших ценностей. Важно сохранить преемственность поколений. Наши предки победили фашизм, воины СВО на Украине делают все для победы России над современным неофашизмом. Честь и слава защитникам России! Администрация Гумбетовского района делает все для оказания помощи бойцам СВО и членам их семей. Наши представители неоднократно доставляли гуманитарный груз в зону СВО. В акциях «Письмо солдату», «Посылка солдату» принимают активное участие школы, садики, женсовет и другие учреждения Гумбетовского района. Эту работу мы будем продолжать», – заявил глава муниципалитета Галип Галипов.

В официальном открытии фестиваля также приняли участие меценат, депутат Собрания депутатов г. Кизилюрта Магомед Загидов, прокурор Кизилюртовской межрайонной прокуроры Али Нурмагомедов, замглавы Гумбетовского района Мухтарахмед Ахмедов, председатель ДРОО «Ахульго» Гайирбег Абдулаев, полковник в отставке из Чародинского района Абдурахман Хабибулаев, атлет Омар Хандулаев, меценат Батал Баталов, руководители учреждений Гумбета и другие.