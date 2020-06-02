В Агульском районе проводятся работы по дезинфекции социальных объектов и общественных территорий

Специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России проводят в Агульском районе дезинфекцию общественных и социальных объектов. В мероприятии задействованы 9 специалистов МЧС и одна единица спецтехники.

К дезинфекции приступили с таких объектов как МФЦ, Агульская ЦРБ, детский сад «Солнышко», расположенные в райцентре, здание районной администрации и др.

Со спасателями Ногинского спасательного центра МЧС России также встретился глава Агульского района Закир Каидов, который поблагодарил их за проводимую работу для защиты населения района от коронавируса.

Камиль Мирзоев