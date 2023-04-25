Сессия заслушала отчет о деятельности Счетной палаты Республики Дагестан за 2022 год

На 22-й сессии Народного Собрания Республики Дагестан был заслушан отчет о деятельности Счетной палаты Республики Дагестан за 2022 год.

По словам Председателя Счетной палаты РД Билала Джахбарова, в отчетном году проведено 131 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, в ходе которого проверена деятельность 377 учреждений и организаций. В бюджеты всех уровней восстановлено 318 млн рублей. В реестр госимущества внесено неучтенное имущество на сумму более 530 млн рублей. В адрес руководителей объектов проверок внесено 59 представлений и предписаний об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Информация о выявленных нарушениях и материалы контрольных мероприятий направлялись в правоохранительные органы.

Затем руководитель ведомства ответил на вопросы депутатов. Их интересовало как исполняются предписания Счётной палаты РД на выявленные нарушения, ведётся ли работа по повышению квалификации работников муниципальных образований, допускающих системные нарушения, в чем причины несвоевременной сдачи объектов, какие приоритеты работы Счётной палаты РД определены на 2023 год.

Содокладчиком выступил председатель Комитета Народного Собрания по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов, который отметил, что в отчёте охвачены наиболее значимые направления деятельности контрольно-счетного органа. Он обратил внимание на системные нарушения, которые выявляются из года в год.

Комитет рекомендует Счётной палате усилить экспертно-аналитическую работу, повысить эффективность и результативность контрольной деятельности, а также усовершенствовать структуру и содержание отчётов, представляемых в парламент.

Комментируя отчёт, спикер парламента Заур Аскендеров отметил: «Счетной палатой проводится работа по анализу целевого и эффективного использования средств, выделяемых на национальные проекты, госпрограммы и инвестиционные проекты. Проводится контроль за формированием и исполнением республиканского бюджета, изучаются вопросы рационального расходования бюджетных средств. Счетная палата содействует осуществлению парламентского контроля.

При этом полагаю, что надо будет принять дополнительные меры для совершенствования контрольной и экспертно-аналитической деятельности, усилить работу по охвату наиболее значимых направлений социально-экономического развития, налогового, производственного и инвестиционного потенциала республики. Кроме того, необходимо выявлять причины возникновения факторов, сдерживающих ее развитие, предлагать меры по их устранению».

Отчёт Счётной палаты РД был принят к сведению.