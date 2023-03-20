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Сержант Абдулкудус Магомедов из Ботлихского района награжден медалью Суворова

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Военнослужащий Абдулкудус Магомедов из села Хелетури с самого начала специальной военной операции участвует в зоне боевых действий. За время несения службы он проявил себя смелым, дисциплинированным и исполнительным.

Боец, рискуя жизнью, находясь под обстрелом, обеспечил технику ГСМ и тем самым обеспечил своевременную смену места дислокации военной техники и живой силы. Своими действиями он спас жизни сослуживцев и сохранность боевой техники.

За личные и боевые качества, за смелость проявленную при проведении военных действий на территории проведения спецоперации Абдулкудус Магомедов Указом Президента России награжден медалью Суворова.

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