Сервис «Электронная путёвка» заработает в России с 1 сентября

Информационная система «Электронная путёвка» будет запущена в России с первого сентября. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Нормативно-правовой акт обязует туроператора передать сведения в систему электронных путёвок по окончании каждого месяца не позднее 15-ого числа, следующего за истекшим календарным месяцем, в порядке, установленном Правительством России.

Система «Электронная путёвка» призвана защитить потребителей туристского продукта от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами. Работа информационной системы будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета.