Экономика

Сервис «Электронная путёвка» заработает в России с 1 сентября

Оставить комментарий

Информационная система «Электронная путёвка» будет запущена в России с первого сентября. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Нормативно-правовой акт обязует туроператора передать сведения в систему электронных путёвок по окончании каждого месяца не позднее 15-ого числа, следующего за истекшим календарным месяцем, в порядке, установленном Правительством России.

Система «Электронная путёвка» призвана защитить потребителей туристского продукта от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами. Работа информационной системы будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета.

Также читают:

В Махачкале пройдет республиканская сельхозярмарка
В Историческом парке пройдут «забытые» игры
В Дагестане торговля и сельское хозяйство определя...
В Дагестане за прошлый год собран рекордный урожай...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.