Экономика

Сервис 2ГИС-Дагестан принял участие в мероприятиях ко Дню Российского предпринимательства

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Ко Дню Российского предпринимательства Агентство по предпринимательству и инвестициям РД организовало ряд мероприятий, в котором принял участие информационный сервис 2ГИС-Дагестан. Директор по развитию информационного сервиса Малик Салимханов рассказал об основных аспектах работы сервиса, который вносит весомый социальный вклад в жизнь города. Так, используя сервис 2ГИС-Дагестан, можно отслеживать транспорт в режиме онлайн, узнать наличие лекарств, разместить рекламу на 23 сервисах, а также множество других функций.

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