Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля

Переболевшим COVID-19, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат сроком на год, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг.
Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит полгода с даты получения результатов теста.
Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно, чтобы антитела были, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что до 1 февраля правительство и Минздрав рассчитывают подготовить нормативные документы для выдачи ковид-сертификатов по наличию антител. Их смогут получить те, кто перенес коронавирус без обращения к врачам. По расчету вице-премьера, к указанному сроку должны были быть утверждены соответствующие изменения в постановлениях правительства и выпущены приказы Минздрава и Роспотребнадзора.
QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела, говорится в соответствующем приказе Минздрава.
QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) либо о наличии на портале «Госуслуг» сведений о положительном результате теста на антитела.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет возможности портала госуслуг, вскоре там будут отражаться сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации.
Сертификат будет отображаться в личном кабинете, в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». В настоящее время на портале представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном инфекцией.
Мишустин также подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.
«В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», – добавил премьер.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, привитых среди тяжелобольных COVID-19 единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Источник: РИА Новости