Сертификаты переболевшим COVID-19 начнут выдавать с 21 февраля

Переболевшим COVID-19, имеющим положительный ПЦР-тест и результаты теста на антитела, с 21 февраля можно будет получить сертификат сроком на год, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг.

Срок действия сертификата, выданного на основании положительного теста на антитела к коронавирусу, составит полгода с даты получения результатов теста.

Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно, чтобы антитела были, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что до 1 февраля правительство и Минздрав рассчитывают подготовить нормативные документы для выдачи ковид-сертификатов по наличию антител. Их смогут получить те, кто перенес коронавирус без обращения к врачам. По расчету вице-премьера, к указанному сроку должны были быть утверждены соответствующие изменения в постановлениях правительства и выпущены приказы Минздрава и Роспотребнадзора.

QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела, говорится в соответствующем приказе Минздрава.

QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) либо о наличии на портале «Госуслуг» сведений о положительном результате теста на антитела.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширяет возможности портала госуслуг, вскоре там будут отражаться сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации.

Сертификат будет отображаться в личном кабинете, в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». В настоящее время на портале представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном инфекцией.

Мишустин также подчеркнул, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.

«В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», – добавил премьер.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, привитых среди тяжелобольных COVID-19 единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Источник: РИА Новости