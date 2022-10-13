Сертификат на земельный участок вручили семье участника спецоперации на Украине

Глава Каякентского района Магомед Эльдерханов сегодня, 13 октября, встретился с семьей военнослужащего Саида Магомедова. На встрече присутствовали родители Саида Магомедова Насруллах и Зубарият Магомедовы, сестра Саида, его дяди и тети.

Сказать, спасибо, за воспитание отважного сына, джигита, настоящего патриота, верного сыны своей страны собрались сегодня в кабинете главы района руководители администраций района и села Первомайское.

Магомед Эльдерханов выразил слова благодарности родителям от имени главы Дагестана Сергея Меликова и от себя лично за воспитание такого героя, которым гордится вся страна, республика, район. «На самом деле он показал истинный дух дагестанца, горца всей стране. Дагестан всегда славился своими героями, нашими братьями. Отдельно слова благодарности хочу передать и от главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова, который и на своем Телеграм-канале написал, что горд быть частью такого героического народа! Еще раз хочу сказать вам спасибо за сына за племянника», — сказал Магомед Эльдерханов.

Руководитель района выразил готовность оказать поддержку и помощь семье отмечая, при этом то, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил всесторонне помогать и поддерживать семей мобилизованных.

В рамках встречи Магомедом Эльдерхановым семье Саида Магомедова был вручен сертификат на земельный участок под строительство жилого дома в с.Первомайское.

В ответ Насруллах Магомедов поблагодарил за поддержку и внимание, а также отметил, что любой солдат оказавшийся на месте его сына поступил бы точно так.

Сестра военнослужащего, Саида Магомедова, пожелала всем участникам спецоперации скорейшего возвращения домой «Я всего лишь хочу чтобы мой брат и все солдаты вернулись домой живыми и невредимыми. Пусть поскорее будет мир на земле и синее небо над головой», — сказала Саида.