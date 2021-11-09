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Сергею Меликову презентовали строящийся в Дербенте парк «Патриот»

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Сергей Меликов посетил строящийся парк «Патриот» в Дербенте. На площади 16 гектаров будет разбит военный парк, здесь будут представлены уникальные образцы военной техники, разбит молодёжный лагерь.

Также здесь планируется создание прогулочных зон, зон для военно-спортивных игр и семейного отдыха, размещение пунктов проживания и общественного питания, детских площадок, страйкбола, летнего кинотеатра и палаточного городка.

Уже сейчас в парке можно посмотреть истребители МИГ-24 и легендарный экраноплан «Лунь» – гибрид самолета и морского судна, разработанного в 1960-х годах.

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