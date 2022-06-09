Сергею Меликову понравились идеи студентов по развитию туризма в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов поделился впечатлениями от встречи со студентами Высшей школы экономики — призерами кейса-чемпионата «Развитие туристического кластера на побережье Каспийского моря».

«Не так давно у нас в Дербенте гостили студенты Высшей школы экономики – призеры кейса-чемпионата «Развитие туристического кластера на побережье Каспийского моря».

У них было много предложений по развитию туризма, поэтому мы тогда договорились отдельно встретиться для их подробного обсуждения.

На встрече ребята озвучили свежие идеи, которые помогут сохранить народные художественные промыслы с привязкой к развитию туризма.

Например, очень понравилось предложение создать Республиканский центр ремёсел, где мастера будут обучаться и делиться опытом. Конечно, будем думать и о развитии рынка сбыта изделий, и о подготовке кадров, и об использовании новых возможностей.

К советам ребят, которые очень подробно изучили все эти вопросы, тоже обязательно прислушаемся. Рад, что наш диалог получился таким живым и полезным», — отметил у себя на странице в телеграм руководитель региона.