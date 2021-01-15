Сергею Меликову показали Хасавюрт

14 января в сопровождении мэра Корголи Корголиева Сергей Меликов ознакомился с городом Хасавюртом: он побывал в спортивно-оздоровительном комплексе, реализованном в 2019 году, посетил текстильную фабрику и рынок Хасавюрта, а также ознакомился с деятельностью Центра городского управления.

В процессе посещения рынка у Сергея Алимовича появилась возможность узнать мнение жителей и выслушать, чего им не достаёт. Так, одна из продавшиц рынка поделилась своим мнением о том, что рынков много, конкуренция большая, а наряду с этим отсутствуют фабрики, заводы и другая промышленность, которая могла бы дать молодёжи рабочие места. Делясь планами на будущее, Сергей Меликов сообщил, что в перспективе запланировано развитие производства.

Доволен оказался врио Главы Дагестана и текстильный фабрикой, где производится постельное белье. Он поделился тем, что такая промышленность должна быть расширена в республике, а данная фабрика может стать конкурентоспособной на рынке не только региона, но и страны.

На данный момент на фабрике работает около ста сотрудников.