Сергею Меликову можно будет задать вопрос о капремонте в многоквартирных домах

«Давайте вспомним, насколько стали краше дома по улице Коркмасова в Махачкале. Все это стало возможным благодаря программе капремонта», — отметил Меликов.

Наряду с ежемесячными взносами самих граждан, республика предприняла ряд мер и получила средства софинансирования из Фонда содействия реформирования ЖКХ. В частности, в 2021 году республика получила из федерального центра 50 млн рублей. Такая солидная финансовая поддержка позволила за год поменять 146 лифтов в 46 домах республики. И в 2021 году, и в 2022 году республика из регионального бюджета также дополнительно выделяла по 100 млн рублей на данные цели.

В 2022 году также обновились 100 многоквартирных домов, а на следующие три года республика уже заложила объемы работы в 257 домах.

Да, многоквартирный жилфонд в республике изрядно потрепан, многие лифты уже отслужили сроки работы.

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