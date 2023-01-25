Общество

Сергею Меликову адресовали 4,5 тысячи вопросов

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Сегодня в РГВК «Дагестан» провели прямую линию главы республики с его жителями. Ко времени прямого эфира Сергею Меликову было направлено порядка 4,5 тысяч вопросов по разным темам. Сергей Меликов ответил на 35 заранее направленных вопроса, а также на те вопросы, что были озвучены во время трансляции.

Стоит отметить, что и для главы и для жителей двумя основными темами стали ЖКХ-инфраструктура и наболевшее от близких участников СВО. Были озвучены также вопросы позитивного характера: касательно празднования 100-летия Расула Гамзатова, перспектив развития футбола и т.д.

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