Капитальный ремонт школ

Сергей Турчак назвал отличными результаты капремонта школ в Дагестане

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Об этом в своём Телеграм-канале написал глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высоко оценил реализацию в нашей республике программы капитального ремонта школ в 2022 году.

Дагестан оказался среди регионов-отличников, показавших 100-процентный результат. По стране отремонтировано 1274 учебных здания, а в одном только Дагестане – 210! Это рекордное в истории республики число школ.

Уходящий год в Дагестане был объявлен Годом образования. Показать другой результат мы просто не могли! Конечно, работа по ремонту школ будет продолжаться до тех пор, пока все дагестанские дети не получат возможность ходить в современную, комфортную школу со всеми условиями.

Вы все знаете, как непросто далась нам всем эта работа: где-то подводили подрядчики, где-то недорабатывали чиновники, а где-то просто объективные обстоятельства, – вроде выявленных в ходе ремонта проблем с несущими конструкциями, – мешали сдать работу качественно и в срок.

Но цель оправдывала любые средства, ведь качественное образование и комфортный учебный процесс для всех дагестанских детей были и остаются для нас важнейшими приоритетами. Несмотря ни на что, мы справились и останавливаться на достигнутом не планируем!

Мы благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который инициировал эту очень нужную нашему региону программу, а генеральному совету партии «Единая Россия» спасибо за помощь и поддержку в её реализации», — говорится в тексте.

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