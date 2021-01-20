Сергей Снегирёв поздравил Дагестан с юбилейной датой

Уважаемые дагестанцы!

Сегодня мы отмечаем 100-летие со дня обретения Дагестаном своей государственности, которое было закреплено принятием 20 января 1921 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом Декрета об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.

Это историческое событие явилось точкой отсчёта нового этапа в развитии наших народов, которое впервые закрепило их государственное единство.

Получив широкие права, республика за короткое время совершила настоящий прорыв в развитии, продемонстрировав всю силу своего потенциала.

За эти годы Дагестан сложился как крупный в демографическом, экономическом, культурном отношении политико-правовой субъект Российской Федерации.

К знаменательной дате Министерством цифрового развития РД был разработан сайт с актуальной информацией о всех мероприятиях, связанных с празднованием 100-летия со дня образования ДАССР. https://100.e-dag.ru

Поздравляю со 100-летием со дня образования ДАССР! Желаю мира, здоровья и благополучия.

Врио министра цифрового развития РД Сергей Снегирёв