Сергей Снегирев рассказал, почему не все военные корреспонденты получили медали

Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев рассказал, почему не все военные корреспонденты, освещавшие события 1999 года, получили медали, посвященные 20-летию разгрома бандформирований.

Такое заявление стало ответом на слова журналиста Алика Абдулгамидова об отказе от награды, по причине того, что не все его коллеги, рассказывавшие о событиях тех дней, получили такие медали.

Снегирев сообщил, что руководитель региона постоянно напоминает о том, что никто из участников событий 1999 года не должен быть забыт. Министр добавил, что с августа 2019 года списки участников тех событий дополняются и выразил сожаление по поводу отсутствия полного списка участников.

Министр сказал, что признателен Абдулгамидову, назвавшему имена корреспондентов, которые в ближайшее время будут представлены к наградам.