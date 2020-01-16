Сергей Снегирев прокомментировал Послание Президента России к Федеральному собранию

Сергей Снегирев, министр информатизации, связи и массовых комунникаций РД прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Министр отметил, что человек и личностный рост каждого гражданина являются центром послания Президента.

Снегирев сказал о том, коммуникативная отрасль готова к исполнению озвученных Президентом вопросов и что импортозамещение программных продуктов не просто стимулирует отечественного производителя, но и способствует решению стратегических задач.