Общество

Сергей Снегирев прокомментировал Послание Президента России к Федеральному собранию

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Сергей Снегирев, министр информатизации, связи и массовых комунникаций РД прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Министр отметил, что человек и личностный рост каждого гражданина являются центром послания Президента.

Снегирев сказал о том, коммуникативная отрасль готова к исполнению озвученных Президентом вопросов и что импортозамещение программных продуктов не просто стимулирует отечественного производителя, но и способствует решению стратегических задач.

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