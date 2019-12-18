Сергей Снегирев наградил дагестанских журналистов юбилейными медалями

Сегодня в Дагестане проходит двухдневная конференция «Противодействие терроризму в цифровом мире». В рамках мероприятия состоялось награждение дагестанских журналистов медалями «20 лет разгрома международных бандформирований».

Из рук руководителя Минкомсвязи РД Сергея Снегирева юбилейные медали получили двадцать три дагестанских журналиста. Большинство из них были очевидцами событий двадцатилетней давности, когда республика боролась с международными боевиками.

Отметим, что на конференции завтра, как и сегодня, спикеры поговорят о путях уменьшения экстремизма в интернет-среде.